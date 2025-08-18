Легендарният автобус на Николина Чакърдъкова се развали на пътя

Кадър Фб

Легендарният автобус на Николина Чакърдъкова се е повредил на пътя.

Това става ясно от пост на дъщеря й Мария в социалната мрежа.

Ето какво пише тя:

Пътуваме много, на път всичко се случва! Тук съм усмихната, но само минути преди снимката се развали автобусът! На път за концерт, притеснение дали ще стигнем навреме, дали ще успеят да ремонтират повредата! Не е само песни и танци, но важно е да преминаваме с усмивка през неволите!

Автобусът е изключително луксозен и е оборудван с всичко необходимо за едно дълго пътуване или престой. На първия етаж има хладилник, микровълнова печка, телевизори, баня с тоалетна. Когато правят дълги преходи, майка и дъщеря си носят храна от вкъщи за себе си и екипа. Защото за тях е важно да се хранят с хубава храна, а не по ресторанти, предаде България днес

На втория етаж се намира мястото за почивка на екипа. Там креслата могат да се превръщат в легла, а има дори и стая за похвали и оплаквания. Всъщност това е стаята на самата Николина Чакърдъкова, в която Мария се вози само когато кралицата я няма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!