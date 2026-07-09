Легендарният китарист Рони Ууд: Преборих рака два пъти

Снимка уикипедия, Roger Woolman

Китаристът на легендарната британска група „Ролинг стоунс", Рони Ууд, разкри, че е достигнал важен етап в битката си с рака и вече е напълно здрав. През 2017 г. Ууд беше диагностициран с рак на белия дроб, който успя да пребори успешно. По време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. обаче той отново се сблъска със страшната диагноза – този път дребноклетъчен карцином. За щастие, лечението отново завърши с успех, съобщи Скайнюз

Още през 2021 г. музикантът сподели за здравословните си проблеми, като заяви, че е победил рака два пъти и вярва, че „висша сила“ му е помогнала в тази битка.

Сега той сподели още по-обнадеждаващи новини, пише novini.bg.

„Чувствам се отлично. Преди няколко месеца получих последните новини от моя онколог. Той ми каза: „Рони, никога повече не искам да те виждам“. След това добави: „Напълно си чист.“

Редактор "Екип на Петел",

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