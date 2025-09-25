Легендарният треньор на САЩ Карч Кирали: Тепърва ще се говори за България, рядко се среща такова нещо

Кадър therouterguy, Уикипедия

Селекционерът на САЩ Карч Кирали похвали българските волейболисти, които направиха уникален обрат срещу неговия тим и се класираха за 1/2-финалите на световното първенство, предаде bgvolleyball.com.

"Поздравления за България. Страхотен обрат. Измъкнаха се в много трудна ситуация. Това е отбор, за който тепърва ще се говори. За толкова много сезони във волейбола рядко се среща такова нещо, такъв обрат. За нашия отбор това беше невероятно изживяване. През следващата година ще изглеждаме по различен начин. Имаме по-нови лица, които ще интегрираме в отбора. Можем да се подобряваме през следващите години", заяви селекционерът на САЩ Карч Кирали след края на мача.

