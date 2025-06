Легендата Камбуров се сбогува с футбола пред 10 000 зрители

Снимка Sportal.bg

Легендарният голмайстор Мартин Камбуров, който е рекордьор по попадения в българския футболен елит - 256, сложи официално край на своята кариера. Любимецът на феновете на Локомотив (Пловдив) събра някои от най-големите български легенди, начело със световната знаменитост Христо Стоичков, и заедно с тях направи голямо шоу пред 10 000 души на "Лаута".

Символичният мач завърши 3:3, като Марто вкара две от попаденията - с глава и от дузпа. Последният вратар, на когото реализира славният нападател, беше легендата на Славия и Левски Георги Петков, пише Sportal.bg.

В звездния тим на България видяхме носителят на "Златната топка" Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков, Радостин Кишишев.

В звездния състав на Локомотив (Пловдив) бяха куп шампиони от 2004 г. и някои от най-големите легенди в историята на клуба: Мартин Камбуров, Христо Колев - Бащата, Димитър Илиев, Георги Илиев, Методи Стойнев, Кирил Котев, Александър Тунчев, Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов, Ванчо Траянов, Павел Виданов, Иван Иванов, Бирсент Карагарен, Красимир Димитров, Димо Бакалов, Здравко Лазаров, Дончо Донев, Зоран Балдовалиев. Треньор на тази звездна формация беше самият Христо Бонев.

Представянето на всички участници в празника се проточи над 40 минути, като публиката на "Лаута" засипа със силни овации Мартин Камбуров и останалите звезди. След това беше направена отливка на стъпалото на легендарния стрелец, а Стоичков подари копие на "Златната обувка" на централния нападател. Награди за Камбуров имаше и от страна на двукратния олимпийски шампион Николай Бухалов и техническия директор на БФС Кирил Котев.

В петата минута Камбуров подаде на включилия се по лявото крило Здравко Лазаров. Последва остро центриране на Електричката, но Георги Петков се намеси точно преди голмайстора-рекордьор да засече в мрежата. Последва опасен изстрел на Мартин Петров, но Васил Камбуров успя да спаси вратата на "смърфовете". В осмата минута Жоро Петков отново се намеси по отличен начин - този път след удар от воле на Георги Илиев.

Веднага след това националите поведоха в резултата с 1:0. Рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров получи пас от Стоичков и асистира на Валери Божинов в близост до голлинията - Васил Камбуров трябваше да вади топката от мрежата си!

Веднага след това Стоичков се размина с великолепен гол в негов стил. Голмайсторът на Мондиал'94 нанесе прехвърлящ удар с левия крак, но топката разтресе горната греда. Камата прие всичко с усмивка и се прегърна с Васко Камбуров. Последва кратка пауза за песен - We Are The Champions на Queen, след което Георги Петков отново беше последна преграда пред гола. Рекордьорът по стаж в efbet Лига изби шут на Мартин Камбуров от фаул.

В 22-ата минута звездите на Локомотив изравниха чрез главния герой! Дончо Донев намери с прецизен пас Марто във вратарското поле, последва удар с глава и Жоро Петков не мръдна - 1:1. Три минути по-късно Петков отново показа класа, спасявайки по отличен начин голов изстрел на Камбуров в долния десен ъгъл.

В 40-ата минута звездите на "черно-белите" направиха обрат. Мартин Камбуров направи чудесна асистенция, намирайки Дончо Донев пред вратата на Георги Петков. Сина на вятъра пое топката, напредна и я прати покрай опитния вратар - 2:1 за Камбуров и колегите му!

Веднага след почивката Мартин Петров изравни - 2:2! Бившата звезда на ЦСКА, Волфсбург, Атлетико Мадрид и Манчестър Сити получи топката при централната линия, след което спринтира отляво като в най-силните си години и майсторски опъна мрежата зад Кирил Акалски.

В 50-ата минута Мартин Камбуров отново се прояви - този път от бялата точка. Атанас Узунов я посочи, след като Светослав Дяков повали в наказателното поле Димо Бакалов. Дузпата беше превърната в гол от рекордьора по попадения в efbet Лига - 3:2 за звездите в черно-бяло!

В 58-ата минута звездите на България изравниха - Александър Александров беше повален в пеналтерията от Павел Виданов и Атанас Узунов отсъди нов 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Кривия, който порази горния десен ъгъл с удар по учебник - 3:3! Малко след това обаче някогашната звезда на Левски получи червен картон и трябваше да напусне игрището.

В 64-ата минута дойде специалният миг! Славният Мартин Камбуров напусна терена под овациите на около 10 000 зрители. Бившата звезда на Локомотив (Пловдив), Спартак (Плевен), Локомотив (София), ЦСКА и Берое беше подхвърлен във въздуха от своите колеги при централния кръг, след което се сбогува официално с любимата игра, а публиката дълго скандира "Марто! Марто! Марто!". В последните минути "небесносините" пропуснаха две възможности за гол и така краят на шоуто дойде при 3:3.

Звезди Локомотив (Пловдив) 3:3 Звезди България



0:1 Валери Божинов (8)

1:1 Мартин Камбуров (22)

2:1 Дончо Донев (40)

2:2 Мартин Петров (42)

3:2 Мартин Камбуров (50 - дузпа)

3:3 Александър Александров (58 - дузпа)

Звезди Локомотив (Пловдив): Васил Камбуров, Александър Тунчев, Кирил Котев, Иван Иванов, Ванчо Траянов, Георги Илиев, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Христо Колев, Дончо Дончев, Мартин Камбуров



Резерви: Кирил Акалски, Емил Гъргоров, Даксон, Димо Бакалов, Павел Виданов, Зоран Балдовалиев, Красимир Димитров, Бирсент Карагарен, Методи Стойнев

Звезди България: Георги Петков, Радостин Кишишев, Валентин Илиев, Елин Топузаков, Станислав Ангелов, Даниел Боримиров, Христо Стоичков, Стилиян Петров, Красимир Балъков, Мартин Петров, Валери Божинов.

Резерви: Илко Пиргов, Ивайло Чочев, Александър Александров, Светослав Дяков, Благой Георгиев, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Владимир Манчев, Георги Миланов.

Треньори: Христо Бонев, Едуард Ераносян, Любомир Шейтанов, Илиан Илиев, Александър Томаш, Петър Зехтински, Константин Мирчев.

