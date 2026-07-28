Легендата Майкъл Фелпс: Не исках повече да живея

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Легендарният плувец Майкъл Фелпс, носител на 28 олимпийски медала, от които 23 златни, отново говори за борбата си с депресията и разказа за опит за самоубийство, който е направил преди повече от десетилетие.

През годините Фелпс многократно е засягал темата за тревожността и депресията, като е един от първите спортисти, които превърнаха психичното здраве в спорта от табу в тема за разговор, опитвайки се да помогне на по-младите си колеги.

„Екип“ подготвя документален филм за Боб Боуман, неговия треньор и ментор, а Фелпс разказа за мрачен период от живота си, през който е преминал след Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Плувецът от Балтимор разкри, че е направил и опит за самоубийство.

„Не исках повече да живея. Имах само 30 милиграма приспивателни онази вечер и е добре, че нямах повече, защото щях да ги взема. Това беше най-голямото предупреждение“, каза Фелпс.

Боуман също говори за своя възпитаник: „Той беше много болен и дори не го забелязах“. Освен това, известният треньор си спомни за епизод от септември 2014 г., когато Фелпс беше арестуван за шофиране под въздействието на алкохол. Тогава му беше предложено да отиде в център за рехабилитация, пише Блиц.

„Той ми каза, че не иска да отиде“, заяви Боуман. „Аз му казах: „Трябва да отидеш. Всяко друго решение е грешно. Ако не отидеш, не знам какво може да ти се случи.“

Фелпс се възстанови, състезава се и на Олимпийските игри през 2016 г., където спечели още 5 златни и един сребърен медал, след което се оттегли. Въпреки това, проблемите с тревожността и депресията остават и до днес, а бившият плувец не вярва, че някога ще се отърве от тях.

„Преди да дойда тук, имах час при психолог. Вчера имах още един. Това е непрекъснат процес. Никога няма да се отърва от депресията и тревожността. Въпросът е как ги управлявам“, сподели Фелпс.

Редактор "Екип на Петел",

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