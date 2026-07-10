Легендата Ромарио с брутална атака към Карло Анчелоти

Кадър Фб, Х. Стоичков

След провала на Бразилия на световното първенство мнозина в страната настояват за смяна на треньора, сред тях е и бившата звезда на Барселона и много близък приятеил на Христо Стоичков Ромарио, пише Бгнес. В ефира на Romário TV бившият нападател разкритикува решението италианецът да остане:

„Анчелоти не може да наложи на Бразилия същата игра, която наложи в „Реал“, защото там работеше четири-пет години. Там имаше време, за разлика от националния отбор. А за краткото време, с което разполагаше тук, не направи абсолютно нищо.

Изиграхме 18 или 19 мача, а той само два пъти пусна един и същи състав. Как възнамерява да побеждава? Това е невъзможно. Той искаше да експериментира на Световното първенство и това беше грешка. Не казвам, че Анчелоти е главният виновник, но носи голяма част от вината за този резултат.

Имахме Дунга – загуби и си тръгна. Имахме Сколари – спечели титлата и остана. Имахме Тите – загуби, остана и пак загуби. А сега имаме този проклет Анчелоти, който загуби и ще остане. По дяволите, това не е правилно.“

Когато водещият попита Ромарио какво би казал на Анчелоти, ако има такава възможност, той отговори:

„Щях да му кажа да върви по дяволите. Щях да му кажа да си купи проклет билет и да се върне в Италия.“

Но още в края на предаването Ромарио се извини за емоционалните си думи:

„Искам да си взема обратно думите „да върви по дяволите“, това беше много грубо от моя страна. Анчелоти е такъв джентълмен, толкова възпитан и добър човек, че не заслужава подобно отношение. Но аз бих прекратил договора му и бих го уволнил.“

Редактор "Екип на Петел",

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