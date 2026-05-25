Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд"

Ливърпул ще играе през следващия сезон в Шампионската лига, след като завърши на пето място в крайното класиране на Премиър лийг. Разочароващата кампания, в която мърсисайдци трябваше да защитават титлата, но останаха много далеч от това, приключи с домакинско равенство 1:1 с отбора на Борнемут. Този мач обаче ще остане предимно с това, че беше последният с червената фланелка за клубните легенди Мохамед Салах и Андрю Робъртсън.

Те стартираха като титуляри и египтянинът се отчете с асистенция за гола на Къртис Джоунс, с който мърсисайдци поведоха в 58-ата минута. В 64-тата обаче Кевин Шаде изравни и това бе крайният резултат. Той обаче не свърши работа на отбора на Брентфорд, който остана девети в крайното класиране и не успя да стигне до европейско участие само заради по-лошата си голова разлика от Брайтън.

Ливърпул записа две загуби и едно реми в последните си три мача в Премиър лийг, а през октомври отстъпи с 2:3 на Брентфорд в първия сблъсък между двата отбора през този сезон.

Мохамед Салах и Андрю Робъртсън очаквано започнаха като титуляри в последния си мач за Ливърпул, въпреки че наскоро египтянинът отново разкритикува косвено Арне Слот чрез публикация в социалните мрежи.

Двамата замениха Милош Керкез и Джо Гомес. Алисон се завърна на вратата, след като се възстанови от своята контузия. Александър Исак, Джереми Фримпонг и Ватару Ендо също се завърнаха в групата, но останаха на пейката за началото. Там бяха и Флориан Виртц и Гиорги Мамардашвили. Това означаваше, че нито едно от новите попълнения от последната година не започна днес.

Кийт Андрюс извърши три корекции. Сеп ван ден Берг, Кевин Шаде и бившият играч на Ливърпул Джордан Хендерсън стартираха. Игор Тиаго очаквано водеше атаката на лондончани.

Преди началото на мача "Анфийлд" отдаде своята признателност към Салах и Робъртсън чрез специални хореографии. "Коп" почете Салах, докато на „Сър Кени Далглиш“ бе изразена благодарността към Робъртсън.

Мърсисайдци пък за първи път излязоха с новия си домакински екип за следващия сезон.

Ливърпул започна много по-активно, а гостите изцяло се защитаваха в своята половина. В 18-ата минута Гарвенберх добре проби между двама, след което бе фаулиран пред границата на наказателното поле. Собослай и Салах застанаха зад топката. В крайна сметка египтянинът стреля много добре, но топката срещна лявата греда.

Малко след това Салах проби отдясно и стреля от малък ъгъл, но Келъхър изби. В 22-рата минута Собослай пък направи добър пробив отляво и шутира към далечния ъгъл, но кълбото премина встрани от далечната греда.

В 38-ата минута унгарецът се откъсна този път отдясно, след което много меко центрира към Гравенберх, който нанесе много хубав удар от границата на наказателното поле, но Келъхър се разтегна максимално и изби.

Три минути след това Нгумоа бе също много близо до гола, след като стреля почти по перфектен начин от 20-ина метра, но топката профуча на сантиметри от горния десен ъгъл.

След цялата доминация на "червените" те можеха да се окажат изоставащи в резултата в 43-тата минута, когато Шаде се оказа сам на няколко метра от голлинията, но Алисон се намеси по изключителен начин и спаси.

В добавеното време Салах догони едно дълго подаване и когато щеше да нанесе удар, топката му бе избита от Люис-Потър. Публиката претендираше за дузпа, но бранителят игра чисто.

Ливърпул доминираше и през второто полувреме. Келъхър спаси един удар на Салах, а в 58-ата минута египтянинът се измъкна на скорост отдясно, след което по перфектен начин центрира с външната част на ходилото към Къртис Джоунс, който отблизо прати топката във вратата за 1:0.

Две минути след това публиката на "Анфийлд" се изправи на крака, за да аплодира бившия капитан на отбора Джордан Хендерсън, който бе заменен в състава на Брентфорд.

Ливърпул обаче много бързо загуби аванса си, след като в 64-тата минута центриране на Люис Потър рикошира в Джоунс и топката стана удобна за Шаде, който плонжира и я прати с глава във вратата на Алисон.

В 73-тата минута Слот направи двойна смяна - Виртц замени Нгумоа, а легендарният Салах напусна терена, бурно аплодиран от феновете на Ливърпул. Мястото му зае Фримпонг. Египтянинът целуна терена на "Анфийлд" преди да излезе.

Десет минути след това и Анди Робъртсън бе изпратен като легенда, след като бе заменен от Керкез, предаде Спортал.

В оставащото време Брентфорд търсеше повече победата, която щеше да вкара отбора в евротурнирите, но така и не стигна до положения пред вратата на Алисон. В шестата минута на добавеното време Ливърпул организира страхотна контраатака, при която Собослай изведе Виртц отляво. Келъхър обаче се намеси прекрасно и лиши бившия си отбор от победата.

В стотната минута Брентфорд имаше много голяма възможност, но удар с глава на Уатара от няколко метра премина над напречната греда.

