Легендата на Спартак Асен Михайлов празнува рожден ден

20.11.2025 / 17:13 0

Снимка ФБ

Един от най-добрите централни защитници в историята на футболния Спартак - Асен Михайлов, пранува рожден ден днес. Той навършва 64 години и посреща празника в Полша, където живие и работи от години. 

На терена Асен бе безкомпромисен, сигурен и стабилен бранител, и бранеше каузата на родния си клуб със сърце и душа.

Той е важна част от най-успешния отбор на "соколите" - този от периода 1982/1984, който стана трети в А група, стигна до финал за Купата на България и се класира за втория кръг в европейски клубен турнир. 

В надпреварата на Стария континент Спартак отпадна от Манчестър Юнайтед, но и досега си остава единствения български отбор, който е играл официални мачове с европейския гранд.

 

