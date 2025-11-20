Легендата на Спартак Асен Михайлов празнува рожден ден

Снимка ФБ

Един от най-добрите централни защитници в историята на футболния Спартак - Асен Михайлов, пранува рожден ден днес. Той навършва 64 години и посреща празника в Полша, където живие и работи от години.

На терена Асен бе безкомпромисен, сигурен и стабилен бранител, и бранеше каузата на родния си клуб със сърце и душа.

Той е важна част от най-успешния отбор на "соколите" - този от периода 1982/1984, който стана трети в А група, стигна до финал за Купата на България и се класира за втория кръг в европейски клубен турнир.

В надпреварата на Стария континент Спартак отпадна от Манчестър Юнайтед, но и досега си остава единствения български отбор, който е играл официални мачове с европейския гранд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!