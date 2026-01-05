Легендата на Спартак Красьо Зафиров: Обичам те, Краси

Редактор: Недко Петров

Днешният ден е специален за легендата на Спартак Варна Красимир Зафиров. Внучката на големия вратар, която носи неговото име - Красимира, навърши 23 години, и по този повод Зафиров отправи емоционално послание към нея.

"Честит рожден ден, скъпа Краси. Продължвай все така смело и целеустремено да следваш мечтите си. Бъди все така успешна и постигай уверено следващите си високи цели. За мен е привилегия да съм твой дядо и да те подкрепям във всяко едно начинание. Обичам те", заяви за "Петел" Красимир Зафиров.

Красимира е дъщеря на бившата волейболистка Александра Зафирова и бившия централен защитник на Спартак Здравко Радев.

Майката Александра честити празника на своята щерка с мили думи в личния си профил във Фейсбук:

Честит рожден ден на най-яката 23-годишна!

Още от малка беше ясно, че няма да си „лесна“ – характер, мнение и талант да си права дори когато не си. С теб животът никога не е скучен, а аз се научих на търпение, хумор и как да дишам дълбоко.

Днес си пораснала, умна, смела и леко хаотична (което е част от чара ти). Имаш голямо сърце, остър ум и свой собствен стил – и не, не е нужно да се вписваш никъде, защото ти си уникална.

Пожелавам ти много смях, хора, които те разбират, мечти, които си струват безсънните нощи, и достатъчно увереност да знаеш, че си страхотна – дори в дните, когато не ти се вярва.

Гордея се с теб повече, отколкото ще си призная на глас. Обичам те.

