Легендата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален: Лора Христова направи най-голямата изненада на Олимпиадата
кадър БНТ
Легендата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален говори пред българските журналисти, които са акредитирани на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Той призна, че е тотално изненадан от успеха за Лора Христова, който спечели бронзов медал.
Оле Ейнар Бьорндален е осемкратен олимпийски шампион, трикратен сребърен медалист и носител на бронзов медал от олимпиадите в Нагано, Солт Лейк Сити, Торино и Сочи. Той е единственият биатлонист, спечелил четири златни медала от една олимпиада – (тази през 2002 г), припомня Спортал.
Бьорндален е носител на Световната купа по биатлон за 1998, 2003, 2005, 2006, 2008 и 2009 г., 19-кратен световен шампион, 11-кратен световен вицешампион и 9-кратен носител на бронзов медал от световни първенства. Ето, какво сподели легендата:
снимка: Vow, edited by me Okino
- Г-н Бьорндален, как се чувствате на Игрите?
- Отлично. Всичко около мен е много добре.
- В момента сте анализатор, не ви ли се иска да бяхте на трасето, като гледате какво се случва тук в Антхолц-Антерселва? Липсват ли ви състезанията?
- Разбира се, липсват ми. Да се състезаваш е уникално, винаги съм искал да съм атлет. Но прекарах много, много години в спорта - почти 30. Имах страхотна кариера, сега се чувствам добре и като гледам отстрани.
- А как се чувствате в момент, точно в който сънародникът ви Йоханес Клаебо застава на старт в ски-бягането и може да изравни и подобри олимпийските ви рекорди (б.а. - Бьорндален има осем златни олимпийски медала в биатлона, 4 сребърни и два бронзови)?
- Това е отлично за него. Но сега времената са други. За първи път участвах на Олимпиада през 1994 година. Но тогава дисциплините бяха три, а сега са много повече и Клаебо участва в 6, а дори и в 7. Тоест, по-лесно се печели олимпийско злато. Така е със сигурност. Но Клаебо го заслужава. Затова и казвам, че е трудно да се сравняват времената. Ще призная обаче, че нивото в ски-бягането е много високо, има няколко нации, които го държат такова - те печелят постоянно, но Клаебо определено е N 1. Мисля, че ще подобри рекорда ми.
- В биатлона обаче Норвегия сякаш се представя колебливо?
- Колебливо? Преди старта на 10 километра спринт при мъжете имаме злато и сребро. Това не е толкова зле. Но към нас винаги има големи очаквания. Доминирали сме преди и затова е така. И пак ще го направим. Имаме много силен отбор.
- А следите ли стартовете при жените?
- Разбира се. Ще ме питате за лудостта, която сътвори българката... Удивително!
- Да, точно така
- Лора Христова спечели бронз?
- Невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам отлично Милена Тодорова. Тя обаче пропусна съществена част от сезона. Нейната колежка (б.а. - визира Лора Христова) направи подиум. Това беше тотална изненада за мен.
- Не познавате Лора...
- Не, наложи ми се да потърся информация за нея. Но сега ще я следя! Защото наистина тя за мен направи най-голямата изненада.
