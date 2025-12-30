Легендата на световния тенис Бьорн Борг: Ефектът от кокаина започна да замества адреналина от големите мачове

снимка: C Thomas, Уикипедия

Легендата на световния тенис Бьорн Борг разкрива шокиращи детайли за живота си в мемоарите Heartbeats и в интервю за The Times. Шведската икона говори открито за първия си опит с кокаин и за моментите, в които е бил на крачка от смъртта.

Борг, който спечели първата си титла от Големия шлем на едва 18 години и приключи кариерата си сензационно само на 26, признава, че след края на тениса е останала огромна празнота. „Вече не играех. Помислих си: може би е време да опитам“, спомня си той за лятото на 1982 г., когато на парти в Манхатън му предлагат кокаин.

Къде е щастието?

„Това беше грешка. Ужасна грешка“, казва днес Борг, който се лекува от рак. „Навлязох в свят на наркотици, хапчета и алкохол, само за да намеря щастие. Но къде е щастието?“

Той признава, че ефектът от кокаина е започнал да замества адреналина от големите мачове – чувството от спечелена точка, от овациите на трибуните. Опиянението се превръща в бягство, а бягството – в зависимост.

Последствията са ужасяващи. В края на 80-те и 90-те години Борг преживява две тежки предозирания. При първото, в Милано, тогавашната му съпруга Лоредана го намира в критично състояние и го откарва в болница, където лекарите му промиват стомаха. Случаят обикаля световните медии, а Борг е принуден да отрича слуховете за опит за самоубийство.

Колабира на мост над канал

Вторият инцидент е още по-драматичен. По време на демонстративен турнир в Нидерландия той получава сърдечен арест и колабира на мост над канал.

„Всичко потъна в черно. Умирах. Сърцето ми спря. И точно преди всичко да изчезне, си помислих: как е възможно това да се случи?“, пише Борг в най-мрачната част от изповедта си, допълва Бтв.

Вечерта е започнала като обикновена вечеря и е завършила със смъртоносна комбинация от алкохол, наркотици и хапчета. „Самоунищожавах се“, признава той без оправдания.

Най-тежкият момент за него идва не в сърцето на кризата, а след това – когато се събужда в болничното легло и вижда баща си до себе си. „Това беше най-големият срам от всички.“

Изходът от ада идва благодарение на третата му съпруга Патрисия Йостфелд – негова партньорка вече 25 години и съавтор на мемоарите му. С нейна помощ Борг успява да прекъсне порочния кръг и да остави зависимостите зад гърба си.

