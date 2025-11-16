Легенди изпратиха Стоян Йорданов в последния му път

Легенди на българския футбол, приятели и роднини изпратиха емблематичния вратар на ЦСКА Стоян Йорданов, който си отиде на 81-годишна възраст.

Поклонението уважиха други трие знакови фигури в историята на "червения" клуб - Георги Велинов, треньор №1 на България за ХХ век - Димитър Пенев, който бе съотборник на Йорданов, и Ради Здравков.

Венец пък поднесоха националният селекционер Александър Димитров и тримата вратари на България - Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев.

"Човек, за когото успехите говорят сами по себе си, като футболист какво е постигнал. Всички, които го познаваха, ще го запомнят като човек, който никога не е казал лоша дума за някого.", каза спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков.

"Един добър човек, бог да го прости. Не трябва много да говорим. Повече са добрите думи и изпълнения.", коментира великият Димитър Пенев.

"Съветът, с който ще го запомня, е да бъда добър човек и да отвръщам на лошото с добро. Светла му памет!", сподели пред bTV националният селекционер Александър Димитров.

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст.

С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на “червените”, изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г.

Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 г.

"Стоян Йорданов бе един от великаните, които написаха историята на нашия клуб. Освен брилянтен вратар, той бе пример за човечност, доброта и достойнство! Споменът за него ще живее вечно в сърцата ни!", написаха от ЦСКА.

