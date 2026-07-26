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Легенди на Черно море и Спартак дадоха прогнози за дербито на Варна

26.07.2026 / 11:56 0

Колаж: Фейсбук

Две от легендите на Черно море и Спартак дадоха своите прогнози пред Новспорт за днешното дерби на Варна. Специалният мач е от 19:00 часа на стадион „Тича“.

Бившият елегантен халф на „моряците“ Георги Кондов е убеден, че неговият любим тим ще ликува.

„10 поредни мача не сме губили от тях, а днес серията ще стане по-дълга. Илиан Илиев ще надхитри колегата си и ще победим. Моите очакванията са новите попълнения в предни позиции Алекс Колев и Мигел Барандаш да имат голям принос за успеха“, заяви Кондов.

Коренно различно бе мнението на славната деветка на Спартак Иван Петров.

„Мачът е Х2. Мисля, че ще ги спрем с отборна игра в дефанзивен план, а ако успеем да вкараме и гол, може да спечелим“, каза Петров.

 

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