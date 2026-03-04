Легенди на борбата поискаха оставката на Станка Златева

Снимка Булфото

Тежък момент най-успешната ни състезателка в женската борба.

Десетки състезатели, легенди на българската борба и родители излязоха на масов протест пред Министерството на младежта и спорта (ММС) днес, за да поискат незабавната оставка на председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. Сред недоволните бяха олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов, които открито се обявиха срещу настоящото управление на спортната централа.

Украинският борец с български паспорт и златен медалист от игрите в Париж пръв застана пред медиите, за да изрази позицията на състезателите. Той подчерта желанието си за конструктивен разговор с ръководството, въпреки натрупаното напрежение.

"Готов съм да се срещна със Станка Златева и искам да го направя. Искам да говорим за актуалните неща в борбата. Аз не отказвам срещи", заяви Семен Новиков, цитиран от агенция "БГНЕС".

Протестът обедини емблематични фигури за родния спорт. Пред сградата на министерството присъства двукратният олимпийски шампион Армен Назарян заедно със синовете си Едмонд Назарян и Гриша Назарян. Своето недоволство изрази публично и бившият председател на федерацията Христо Маринов.

Към спортните деятели се присъединиха и организирани привърженици на футболния клуб ЦСКА, водени от лидера на сектор "Г" Иван Велчев. Млади таланти от цялата страна издигнаха транспаранти с надписи "Не на расизма" и призиви за категорична промяна в начина, по който се управлява българската борба.

Демонстрацията в столицата е кулминация на продължаващия с месеци институционален конфликт между спортен клуб по борба ЦСКА и ръководството на федерацията. Състезателите многократно са обвинявали централата в липса на адекватен диалог и неправомерно пренебрегване при подготовката на националния отбор.

В отговор на ескалиращото напрежение, по-рано днес от Българската федерация по борба излязоха с официална позиция. В нея ръководството категорично отхвърли твърденията за изолация на състезателите на армейския клуб, посочвайки, че само в периода от декември до февруари са изпратени пет официални покани за участие в централизирани лагери и международни турнири.

