Легенди на щангите и олимпийски шампиони уважиха празника на „Титан“

Снимки: Фейсбук, Народен спорт

Варненският клуб по вдигане на тежести - „Титан“, отбеляза 25 години от създаването си със стилно тържество в ресторанта на „Спортпалас“. Празникът бе уважен от бивши и настоящи членове на клуба, състезатели, приятели и гости от други клубове в страната.

В разгара на купона присъстващите разрязаха и юбилейна торта, и си пожелаха по-успешна 2026 година. Йордан Михайлов, президент на „Титан“, и Живко Николов, главен треньор на клуба, бяха в основана на организацията на събитието и получиха най-много благодарности от присъстващите.

Хубави мигове и много спомени бяха в центъра на разговорите, по време на които бе отчетено също, че през последните 20 години „Титан“ е спечелил над 600 медала от европейски, световни и държавни първенства и турнири. Всичко това го превръща в един от най-успешните клубове в страната в момента и е ярък критерий за отличната работа на Йордан Михайлов и Живко Николов.

Сред тези, които отдадоха заслуженото на „Титан“, бяха още олимпийските, световни и европейски шампиони Асен Златеви и Янко Русев, световните и европейски първенци Георги Тодоров и Златан Ванев, Евгени Попов, бивш национал от екипа на Иван Абаджиев, Изабела Рифатова, световна шампионка и многократна европейска шампионка, и Марко Цанков, който е един от заслужилите треньори в този спорт.

Треньорът на Карлос Насар – Павел Христов, пък призна, че Живко Николов е пример и стимул за всеки млад наставник.

