Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинг над Петрич

21.11.2025 / 22:02 0

Снимка: Булфото

Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинга на хижа „Беласица“ над Петрич. Това съобщи за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) главен инспектор Стоян Тилев.

Той уточни, че сигналът за пожара е подаден около 20:00 ч. 

Служители на районната служба са се отзовали незабавно.

Няма пострадали хора. Нанесени са материални щети, допълни Тилев.

 

