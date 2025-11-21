Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинг над Петрич

Снимка: Булфото

Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинга на хижа „Беласица“ над Петрич. Това съобщи за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) главен инспектор Стоян Тилев.

Той уточни, че сигналът за пожара е подаден около 20:00 ч.

Служители на районната служба са се отзовали незабавно.

Няма пострадали хора. Нанесени са материални щети, допълни Тилев.

