Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинг над Петрич
Снимка: Булфото
Лек автомобил с газова уредба се е запалил на паркинга на хижа „Беласица“ над Петрич. Това съобщи за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) главен инспектор Стоян Тилев.
Той уточни, че сигналът за пожара е подаден около 20:00 ч.
Служители на районната служба са се отзовали незабавно.
Няма пострадали хора. Нанесени са материални щети, допълни Тилев.
