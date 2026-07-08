Лекар: Българските деца са все по-застрашени от алергии

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Все повече деца развиват алергични заболявания, а тенденцията тепърва ще се задълбочава. Лятото не е причина за повече хранителни алергии, но увеличава риска от тежки реакции след ужилване от насекоми, когато навременната реакция може да бъде животоспасяваща. Това предупреди в интервю за БГНЕС д-р Полина Костова от Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Александровска“. Според нея медицината вече разполага със съвременни възможности за диагностика и лечение, но информираността на родителите и бързата реакция при първите симптоми остават решаващи.

„Живеем във времена, в които този тип заболявания само ще се увеличават, така че честотата им ще нараства“, каза д-р Костова.

По думите ѝ в ранна детска възраст най-често се срещат хранителните алергии – към краве мляко, яйца, дървесни ядки и фъстъци, като част от тях се преодоляват с израстването на детето. В предучилищна и училищна възраст все по-често се развиват алергичен ринит и чувствителност към полени, домашен прах, плесени и домашни любимци.

Макар хранителните алергии да не са характерни само за летните месеци, сезонът крие други рискове.

„По отношение на хранителните алергии нямаме толкова голяма зависимост от сезона. По-скоро сезонно е ужилването от инсекти, тъй като прекарваме повече време навън и вероятността да ни се случи е по-голяма“, обясни специалистът.

Първите симптоми не бива да бъдат пренебрегвани

Алергичната реакция обикновено се развива минути след контакта с алергена – независимо дали става дума за храна, медикамент или ужилване.

„Най-често се появяват сърбеж, зачервяване и обрив по тялото. Може да има гадене, повръщане, затруднено дишане – една системна симптоматика“, каза д-р Костова.

Според нея единичният обрив не винаги е повод за тревога и симптомите могат да бъдат овладени с антихистамин. Когато обаче към кожните прояви се добавят симптоми от други органи или системи, ситуацията вече изисква незабавна лекарска намеса.

„Когато освен кожната симптоматика имаме прояви и от друг орган или система, вече говорим за системна реакция и трябва да се включим по-активно в терапията.“

Анафилаксията е спешно състояние

Най-тежката алергична реакция е анафилаксията, която може да протече с обриви, отоци, гадене, повръщане, промяна в гласа, свиркащо или затруднено дишане и рязко влошаване на общото състояние.

„При комбинацията от тези симптоми незабавно трябва да се приложи адреналин. Това е единственото, което реално е първа линия на лечение“, подчерта д-р Костова.

Тя обърна внимание и на сериозен проблем пред пациентите у нас.

„За съжаление в нашата страна нямаме достъп до адреналинови автоинжектори. Нашите пациенти с доказани алергии са принудени да си ги купуват от други страни, най-често от Гърция или Турция“, заяви д-р Костова.

Според нея е необходимо да се говори повече за анафилаксията и за своевременното приложение на адреналин.

„Срещаме притеснение дори сред медицински специалисти да прилагат адреналин тогава, когато е необходим. А именно при тежките алергични реакции той трябва да бъде приложен своевременно, за да не се стигне до фатален изход.“

България разполага със съвременна диагностика

Въпреки предизвикателствата при лечението на най-тежките случаи, диагностиката на алергичните заболявания у нас е на високо ниво.

„Диагностиката ни е на съвременно европейско ниво. Разполагаме с всички необходими методи – от кожни проби и кръвни панели до компонентна диагностика и базофилен активационен тест“, подчерта медикът.

По думите ѝ това позволява причинителят на алергията да бъде установен с голяма точност и да се назначи най-подходящото лечение.

Родителите да документират симптомите

Д-р Костова съветва родителите да не изпадат в паника при поява на алергична реакция, но да действат спокойно и организирано.

„Ако детето прояви реакция след прием на храна, медикамент или след ужилване от насекомо, първо снимайте обрива. Опитайте се да запомните всички симптоми и възможно най-скоро потърсете лекарска помощ“, заяви медикът.

Според нея снимките често помагат на лекарите да поставят точната диагноза.

„Да не се притесняват. Живеем във време, в което всяка алергия може да бъде доказана и съответно да има подходящо лечение“, каза д-р Костова.

Посланието на специалиста е, че с навременна диагностика, адекватна терапия и добра информираност тежките последици от алергичните реакции могат да бъдат предотвратени, дори на фона на нарастващия брой деца, засегнати от алергични заболявания.

Редактор "Екип на Петел",

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