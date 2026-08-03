Лекар: Без сериозни инциденти по варненските плажове, повишава се културата на почиващите

Булфото

От началото на летния сезон не са регистрирани сериозни инциденти по плажовете във Варна и край морската столица – "Св. св. Константин и Елена" и "Златни пясъци". Това съобщи Иван Иванов, управител на Диагностично-консултативния център I "Св. Клементина" и ръководител на медицинските екипи, ангажирани по плажовете във и край Варна.

Пет медицински и един лекарски пункт са разкрити по плажната ивица. В системата работят 12 лекари-реаниматори, 35 медицински сестри, петима шофьори и четири линейки. Медицинските екипи работят всеки ден от 9 до 18.30 часа.

Най-честите случаи, при които се оказва помощ на почиващи край морето във Варна, са алергичните реакции, колабирали хора вследствие на високите температури и оплаквания от високо кръвно налягане. Според Иван Иванов своевременната намеса на екипите е ключова за предотвратяването на по-тежките състояния, предаде Радио Варна.

Повишава се културата на плажуващите, обобщи д-р Иванов. Хората често се съобразяват както с указанията на спасителите, така и с препоръките на медицинските екипи. Специалистите отчитат и по-малко травми в сравнение с минали години. Въпреки това опасност продължават да крият неохраняемите зони и районите около буните.

Да се спазва флаговата сигнализация, апелира д-р Иванов. При червен, но и при жълт флаг, е забранено влизането в морето с надуваеми предмети, припомни той. Правилата важат за всички, категоричен беше той. Чуждестранните туристи трябва да бъдат предварително информирани за правилата, които трябва да се спазват на плажа.

От ДКЦ I отправят апел към почиващите да избягват алкохол преди влизане в морето и да проявяват повече внимание към собствената си безопасност през оставащата част от сезона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!