Лекар: ХИВ/СПИН вече не е смъртна присъда

снимка: МЗ

С бдение със свещи на площад "Св. Неделя" снощи беше почетена паметта на жертвите на ХИВ/СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник-директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.

"Кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно изследване за ХИВ/СПИН, предлага абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва консултация, изследване. ХИВ/СПИН вече не е смъртна присъда, в България е подсигурен абсолютно безплатна терапия за всеки един, който е диагностициран с ХИВ".

CheckPoint София – център за сексуално здраве, постави 40 празни стола пред НДК. Като символ на хората, които всяка година в България губят живота си вследствие на СПИН.

Статистика за ХИВ/СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 г. са 4 617. Две трети от тях са диагностицирани на твърде късен етап, предава БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!