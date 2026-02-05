Лекар: Хора, които не различават кръчге от квадратче, гласуват на изборите

Редактор: Недко Петров

Калина Божилова коментира предложението на „Възраждане“ за евентуално ограничаване на секциите за гласуване на българите в чужбина.

Смятам, че нашите граждани в чужбина не трябва да гласуват, тъй като те са взели решение да напуснат България. Хората, които са отишли в чужбина, много малко от тях са го направили от искрено желание да живеят там. Повечето са се преместили в чужбина, защото в България не си намерили по един или друг начин финансово спокойствие, или не само финансово, да останат в България, и са отишли някъде другаде, допълни лекарят.

Знам, че те се интересуват от политическия живот, те отиват и гласуват, защото се надяват нещо да се промени, и те да се върнат. Така че от тази гледна точка да се намаляват секциите, знаем, че има купен вот в Турция, това е ясно, хората с автобуси, които не различават кръгче от квадратче, отиват и гласуват, и им се посочва какво да правя точно, добре. Това е едно на ръка, но ограничаваме вота и на гражданите в други държави, на членки на Европейския съюз, които са съвсем редовни, каза още по Нова ТВ Божилова.

