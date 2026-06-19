Лекар: Хората на Радев с единични изключения нямат никаква представа от това, което правят

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Отчайващо познаване на историята и социалните процеси от Радев. Разбирам, че да си пилот не изисква голяма обща култура, но все пак. Така започва публикацията си във Фейсбук д-р Аспарух Илиев – ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините.

"Срамота е да говориш подобни небивалици, както той вчера по повод ролята на Русия и руската църква. Не е ок да не знаеш нищо. В личен разговор известен наш анализатор ми сподели, че у нас и в чужбина цари шок от ниското ниво на кабинета Радев. Хората вътре (с единични изключения) явно нямат никаква представа от това, което правят", посочва той.

"Вярно, че предишните, като имаха, не цъфнахме и вързахме. Все пак, обаче (да използвам пилотската тема), независимо от намеренията ти, поне уменията за управление на самолет са важни в управлението на самолет", пише още Илиев.

Коментарът му е продиктуван от вчерашното изказване на премиера Румен Радев, че България би наложила вето върху новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако от списъка не бъде изваден руският патриарх Кирил, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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