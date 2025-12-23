Лекар: Имам по 30 нови случая на грип на ден

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов каза по Нова нюз, че има по 30 диагностицирани случая на грип на ден, а подобно е положението и при колегите му. Той подчерта, че в такива случаи се изписват антивирусни препарати, въпреки настояванията за антибиотици, най-често от родители на болни деца.

Д-р Спасов призова никой да не пристъпва към самолечение, защото това влошава нещата. „Имам вече трима хоспитализирани - две дечица и един възрастен човек”, допълни лекарят.

Той каза също, че му се налага да води здравни беседи с пациентите, защото има случаи, в които те обявяват, че ще лекуват сами с мляко с какао и ударни дози чесън.

„Имаме случаи на „философи”, както и на консултации с ChatGPT”, коментира докторът.

Той каза също, че е наш избор дали ще пропуснем едно събиране или след това ще се лекуват цели фамилии.

Доминиращият грип тип А започва остро, чувстваш се силно разбит, с кашлица и респираторни проблеми, допълни д-р Мирослав Спасов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!