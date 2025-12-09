Лекар: Имаме много голям проблем и държавата трябва да се намеси

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Професионалистите по здравни грижи не получиха увеличение на възнагражденията с 90 на сто от средната заплата у нас и започват протести. Те са категорични, че не могат да влязат в еврозоната със заплата под 1000 евро.

Според доц. д-р Христина Бацелова в България има много голям проблем с недостига на специалисти по здравни грижи, така наречените преди медицински сестри.

Тя припомни, че това което те извършват, действително са грижи към пациента, което изисква обучение и мотивация, и е редно те да получават наистина едно заплащане за труда си, което да отговаря на стандартите на Европейския съюз.

Нормално е те да са разочаровани, но пак казвам, имаме недостиг на специалисти по здравни грижи, и ако държавата не се погрижи, няма да е добре за здравната ни система. Аз лично не мога да кажа точно каква е заплатата на един специалист от здравни грижи в различните европейски държави, тъй като те имат различна квалификация и съответно получават различно заплащане. Но така или иначе със сигурност взимат повече от еквивалента на 1500 лева, заяви Бацелова.

Нашите здрави специалисти отиват да работят чужбина, защото получават по-добри условия. Аз имам доста познати лекари и сестри, които обмислят да отидат да практикуват професията си в друга страна членка на ЕС, така че има много желаещи. В другите държави също има недостиг на специалисти по здравни грижи, така че те могат да бъдат привлечени и да отидат да работят във всяка друга държава, която е член на Европейския съюз, и да са много по-добре платени, добави по Нова Тв Христиана Бацелова.

