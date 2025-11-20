Лекар: Най-малките деца са основните разпространители на вирусите в обществото

Пиксабей

Превенцията е многократно по-евтина от лечението. Това напомни в ефира на БНР д-р Стефан Стефанов, председател на сдружението "Жажда за живот" - Сливен.

Той е част от инициативата "Цветно утре за нашите деца", от която се обърнаха към народните представители с настояване да бъдат осигурени безплатни сезонни противогрипни ваксини за всички деца от нула до седем години.

Днес парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК за 2026 година. Той беше приет от здравната комисия с категорични позиции "ЗА" и "Против", без въздържали се.

Нашето искане е за догодина, обясни д-р Стефанов, тъй като през тази е пропуснат момента за поставянето им.

"Към този момент нямаме официален отказ нито от НЗОК, нито от двете парламентарни комисии. Изпратили сме писма до Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси, Министерството на здравеопазването, Надзорния съвет на НЗОК. Очакваме реакции".

Не искаме допълнителен разход от държавата, отбеляза той.

"Предлагаме противогрипните ваксини да се включат като подгрупа във вече съществуващия ред за безплатни лекарства за деца от нула до седем години. Искаме да се използва по-умно това, което вече е заложено за 2026 година".

Най-малките деца са основните разпространители на вирусите в обществото, отбеляза д-р Стефанов в предаването "Преди всички".

"Когато защитим тях, всъщност пазим техните баби, дядовци, бременни жени, хората с хронични заболявания. Това е обществена защита.

Почти всички европейски страни вече ваксинират децата срещу грип. Ние изоставаме".

Нашата цел е обхват около 20%, което е напълно реалистично, обясни още той.

"Ваксината е много добре позната, използва се от десетилетия, произвежда се по стандарти на СЗО".

