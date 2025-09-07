Лекар: Не убивайте хлебарките с чехъл

Пиксабей

Може техни яйца да "завладеят" дома ви

Да попаднеш на хлебарка в жилището си е неприятна ситуация, която често провокира бързи реакции. Много хора, без да се замислят, избират веднага да я убият, пише Флагман.

Това действие обаче може да има малко известни и нежелани последици за здравето и хигиената на вашия дом. Наскоро лекар чрез своя Instagram профил призова хората да не убиват хлебарките с чехли. В противен случай, по думите на Мигел Асал, ще си навлекат сериозни здравословни проблеми.

Специалистът пояснява, че хлебарките винаги носят яйца със себе си. Ако насекомото бъде убито с чехъл, те могат да останат върху подметката й и яйцата ще се разпространят из цялата къща, предупреждава лекарят.

Освен това, според експерта, хлебарките са носители на голям брой патогени, които причиняват различни инфекции, храносмилателни разстройства и респираторни заболявания, особено при хора с астма и алергии. В тази връзка Асал съветва всички да потърсят специализирана помощ, за да се отърват от хлебарките и да избягват прекия контакт с тях.

