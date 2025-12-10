Лекар: Няма да е лошо протестиращите да могат да прочетат лозунгите, които държат по площадите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

На митинга на ДПС - Ново начало се появи около 70-годишна жена, която държеше плат с надпис "Ние сме младите и искаме мир и спокойствие", а други протестиращи коментираха, че искат оставка на правителството, т .е. не всички хора по плодите са разбрали точно какво трябва да правят и защо са там.

Дамата с този плакат може пък наистина да се чувства млада, но е добре все пак, когато човек портестира и вдига някакъв лозунг, да може да го прочете и защити, коментира пред Нова тв д-р Христиана Бацелова.

Всеки иска да е богат, красив и здрав, а не беден, болен и грозен. Общо взето ние всички знаем какво искаме, но много хора придобиха надеждата, че като излязат няколко пъти по площадите и мафиотите ще се приберат някъде, управляващите ще се засрамят. Гърците и французите са шампиони по протестиране, но и те за толкова години кой знае какво не постигнаха, така че докато не се проведе разговора как да стане това, което искаме, как всеки един от нас ще допринесе за промяната и по-добрия живот, нищо няма да стане. Това е двупосочен процес. Малко детско е само да искаш и да си мислиш, че изведнъж в парламента ще влязат 240 съвършени депутати, а ние да си караме по старому, коментира педагогът Асен Александров.

