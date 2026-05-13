Лекар: Патронажната грижа за новородени крие рискове - няма връзка между специалистите

снимка: МЗ

Новата организация на патронажната грижа за родилки и новородени крие сериозни рискове заради липсата на координация между медицинските специалисти - личен лекар, акушерка или медицинска сестра, по програмата, което може да доведе до объркване и до прехвърляне на отговорности.

Това каза председателят на регионалното сдружение на общопрактикуващите лекар д-р Николай Христов по повод новата национална програма, която осигурява домашна медицинска грижа за новородени и родилките след изписване от родилното отделение, предаде Радио Варна.

Медицината е екипна работа, но работа в екип не означава равнопоставеност и липса на субординация, каза д-р Христов.

В медицината има ясни правила кой взема решенията, подчерта той.

Д-р Христов даде примерна ситуация, в която акушерка, извършваща патронажна грижа, може да даде различен съвет на майката от този на общопрактикуващия лекар, който проследява детето. Според него това неизбежно ще доведе до объркване и напрежение.

Когато различни хора дават различни указания, възниква въпросът кого трябва да слуша майката и кой носи отговорност при проблем, сподели опасенията си лекарят.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!