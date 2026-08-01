Лекар: Работещите постоянно на климатик по-често ползват болнични

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Климатиците безспорно спасяват от жегата. Но кои са правилата за тяхното ползване, така че да останем в добро здраве и в същото време да се пазим от горещините.

В рубриката на БНР "Минути за здраве" д-р София Ангелова, специалист по белодробни болести разясни:

"Филтрите на климатиците са изключително благоприятна среда за развитието на различни микроорганизми. Те задържат вируси, бактерии, гъбички, алергени и други замърсители. Когато не се почистват редовно, престават да изпълняват основната си функция - да филтрират въздуха. В резултат всички натрупани замърсители започват отново да циркулират в помещението, което дишаме.



Това е особено проблематично в сгради, които не могат да се проветряват.



Затова препоръчваме филтрите да се почистват поне два пъти месечно по време на активна употреба на климатика, а веднъж годишно да бъдат подменяни. Така се гарантира както по-чист въздух, така и по-добра работа на уреда."



Значението на проветряването



"Често хората казват, че външният въздух е замърсен. Това е вярно в часовете с интензивен трафик, но когато концентрацията на фини прахови частици е ниска, спокойно можем да проветряваме. Сградите без добра вентилация могат да развият т.нар. "синдром на болната сграда".



Има китайско проучване, което показва, че около 8% от хората, работещи ежедневно в климатизирани затворени помещения, страдат от главоболие всяка седмица.



Защо климатикът изсушава въздуха?



"Това е напълно обяснимо. Топлият въздух съдържа повече влага. При охлаждането му се образува конденз, който климатикът отвежда навън. Именно затова въздухът в помещението става по-сух.



Сухият въздух:



- изсушава очите

- изсушава лигавиците на носа и гърлото

- благоприятства развитието на вируси и бактерии

- прави кожата суха и сърбяща



Освен това, когато сме на климатик, често не усещаме жажда. Затова е важно да приемаме достатъчно течности.



За здрав човек това означава приблизително 2–2,5 литра вода дневно, като хората със сърдечни или бъбречни заболявания трябва да се съобразяват с препоръките на своя лекар."



Повишава ли климатикът риска от инфекции?



Индийско проучване сравнява две групи хора - работещи в климатизирани помещения и работещи без климатик.



Оказва се, че хората, които работят постоянно на климатик, по-често ползват болнични поради остри респираторни инфекции.



Причината е, че при ниски температури защитните механизми на организма и активността на белите кръвни клетки намаляват. Освен това ресничките в дихателните пътища, които изчистват микроорганизмите, работят по-бавно."

Опасна ли е голямата температурна разлика?



Организмът поддържа телесна температура около 37°C.



Когато преминаваме рязко от много топла към много студена среда или обратно, настъпва своеобразен терморегулаторен шок.



Например: навън е 38°C или в магазина или офиса е 18°C.



Тази разлика от 20 градуса кара кръвоносните съдове рязко да се свият. Това може да доведе до:



- повишаване на кръвното налягане

- ускоряване на пулса

- по-висок риск за хората със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания



При излизане обратно на горещо кръвоносните съдове рязко се разширяват. Кръвното налягане спада, което може да причини:



- замайване

- отпадналост

- общо неразположение



Възможни са още:



- мускулни спазми

- т.нар. "климатична треска"

- термично главоболие, подобно на мигрена



Кои хора са най-застрашени?



Особено внимателни трябва да бъдат:



децата, тъй като терморегулацията им все още не е напълно развита

хората със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания

пациентите с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

хората с астма



При астматиците циркулиращите алергени могат да провокират пристъп, а студеният въздух може да предизвика бронхоспазъм и задух.



Как правилно да използваме климатика?



"Климатикът е много полезен през лятото. Благодарение на него сме по-концентрирани и работоспособни. Ако обаче прекарваме дълго време при твърде ниска температура, можем да станем отпаднали, раздразнителни и уморени.



Препоръчително е температурата да бъде около 24–26°C, като често се посочва 25°C като най-балансиран вариант."



Важно е също:



- разликата между външната и вътрешната температура да не надвишава 6–8°C, а максимум 10°C

- редовно да почистваме филтрите

- да проветряваме помещенията

- да приемаме достатъчно течности

- да прекарваме повече време на чист въздух



"Използвайте климатика разумно. Проветрявайте помещенията, поддържайте филтрите чисти, пийте достатъчно вода и се възползвайте от лятото – разходки сред природата, слънце, чист въздух и движение. Така организмът ще бъде по-добре подготвен за есенно-зимния сезон, каза още д-р София Ангелова.

Редактор "Екип на Петел",

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