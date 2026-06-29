Лекар: След изписването пациентите с инсулт остават без подкрепа

Пиксабей

В България все още няма система, която да подкрепя с различни услуги пациент с инсулт след изписването му от болница, подчерта д-р Велислава Донкина, клиничен психолог в столичната университетска болница "Св. Анна".

Лечебното заведение осигурява безплатна психологична грижа за пациенти с инсулт по време на активното лечение, но след изписването тази услуга става платена, предаде БНР.

Инсултът е драматично преживяване за всеки пациент, особено когато налага ограничения в живота по-нататък, обясни д-р Велислава Донкина. Подкрепата от психолог за съответния човек и близките му е важна както по време на лечението в болница, така и след това, при проследяването и възстановяването му. Но няма организирана от държавата грижа за трудно подвижни хора или изпаднали в депресия.

"За съжаление все още нито здравната, нито социалната система предлага такъв централизиран подход, който може да съгласува различните типове грижа."

Според д-р Донкина сблъсъкът с преживян инсулт при някои хора може да предизвика страховити фантазии, като липса на контрол върху собственото им тяло. За други може да е момент за преосмисляне на ценности и промяна в живота. Предизвикателство е човек да приеме това, което се е случило, и да мисли за живота напред.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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