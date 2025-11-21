Лекар: Спускат се едни 260 млн. евро с хеликоптер за заплати само на определени хора

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Смятам, че е лошо да се дават незаслужени и неотработени пари, вместо никакви. Много от моите колеги споделят, че по-добре би било тези допълнителни милиони за заплати да не бяха влизали в бюджета на НЗОК, защото ние нямаме ясен механизъм, по който те ще бъдат разпределени. Нямаме яснота, ако тези 260 млн. евро бъдат спуснати за з аплати от хеликоптер за сметка на заеми, догодина пак ли ще е така. Ако аз бях н а мястото на здравния министър и трябваше да стимулирам младите специалисти, бих направила стипендии. За медицинските сестри обаче нещата стоят малко по-различно. Разбира се, че те са важни за здравната система, но параметрите, които те изискват, са нереални. Всичко, което получават като заплащане, трябвна да е на база извършена дейност, на компетентност и на понесена отговорност.

Това коментира пред бТВ д-р Цветелина Спиридонова.

Желанието да се направи нещо добро, доведе до страшна интрига в болниците и не смятам, че е позитивна крачка. В момента не сме наясно от този допълнителен бюджет за заплати само медицинските сестри в държавните болници ли ще се възползват, или всички медицински сестри. Как при това положение ще отличим онези кадри, които наистина работят добре и имат добро отношение към пациентите?, коментира тя.

Това е тотална дискриминация - да отидат пари само към част от болниците. Какво ще правят общинските и частните болници? Тези пари трябваше да отидат към клиничните пътеки, така че те да достигат до специалистите на базата на извършена дейност, коментира тя.

Първо трябва да са реформите, а после трябва д а следват парите. Във века на изкуствения интелект ние все още нямаме система, в която Бърза помощ да бъде насочена къде да заведе поциента. Това е лесно да се въведе, а ние все още се лутаме. Но както е тръгнало, всичко е странно в държавата, коментира тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!