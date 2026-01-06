Лекар: Супергрипът вече е официално регистриран в България

Пекселс

Супергрипът вече е официално регистриран в България.

"Наблюдава се малко по-ранно изместване и появата на грипа. Молекулярно-генетичните анализи установяват вариант тип А(H3N2). Той пак е от тип А, който е включен и във ваксинационния щам. Място за паника няма!

Но скоро този вариант не е бил срещан, т.е. имунитетът ни е понижен. Много хора се заразяват. Чисто статистически вероятността за по-тежко протичане и усложнения се увеличава", обясни пред БНР гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести към ВМА.

Тя отбеляза, че грипният вирус е силно заразен.

Д-р Баймакова посочи, че заболяването е сериозно и крие много рискове.

"Появява се внезапно. Една отпадналост, силни мускулни болки, главоболие, висока температура, суха кашлица.

Имаме много кратък инкубационен период – от един до три дни".

Необходимо е навреме да се започне противовирусно лечение, подчерта тя.

"В момента децата са най-уязвими. Хората с белодробни и сърдечни заболявания, които са с потиснат имунен отговор са най-рискови".

Д-р Баймакова посочи кои са най-тежките усложнения, до които може да доведе грипът.

"На първо място белодробни – тежка пневмония, дихателна недостатъчност. Засягане на нервната система с менингити, сърдечно засягане - миокардити, полиорганно засягане".

Тя отбеляза, че не бива да пренебрегваме здравето си, ако усетим симптоми на грип, а да останем вкъщи и да започнем лечение.

"Самолечението е опасно, когато не знаем с какво се борим. Антибиотиците нямат никакво място, ако говорим за вирусни инфикции. Единственото им приложение е след 5-7 - ми ден, когато се наслагат вторични бактериални инфекции".

