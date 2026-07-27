Лекар: Замразеният хляб може да е по-здравословен от пресния

Пиксабей

Замразяването на хляба не само помага да се запази по-дълго свеж и да се намали разхищението на храна, но и може да го направи по-здравословен. Това съобщи лекарката Джина Шиманска за полското издание Wprost.

Според нея замразяването не унищожава хранителните вещества. Освен това, ако хлябът се затопли отново след размразяване, например в тостер, структурата на нишестето се променя. Това води до образуването на т. нар. устойчиво нишесте, което понижава гликемичния индекс на продукта. В резултат на това нивата на кръвната захар се повишават по-бавно след закуска. Отделно това нишесте служи като храна за полезните чревни бактерии, поддържайки здравословната микрофлора, предаде БГНЕС.

Специалистката отбелязва, че замразеният хляб може да е по-здравословен вариант в сравнение с пресния хляб. За да се запази качеството на продукта, трябва да се замразява само пресен и напълно охладен хляб. Най-добре е да го нарежете предварително и да го разделите на порции – по този начин можете да вземете точно необходимото количество. Препоръчително е хлябът да се съхранява в херметически затворени торбички или контейнери, за да се предпази от изсъхване и чужди миризми. Лекарката също предупреждава да не се замразява повторно размразен хляб, тъй като това увеличава риска от микробен растеж и може да доведе до хранително отравяне.

Редактор "Екип на Петел",

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