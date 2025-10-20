Лекар на годината за 2025 г. е проф. Николай Габровски

снимка Булфото

Със Златен приз „Лекар на годината 2025“ беше отличен проф. Николай Габровски. Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова по време на церемония в Националния исторически музей.

Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, отбелязаха от Българския лекарски съюз.

Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а съвсем отскоро - и за член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.

Под неговото председателство през 2024 г. София стана домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия, който се проведе в България за първи път и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.

Научната работа на проф. Габровски е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия, както и към минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от Европа.

От септември 2024 г. проф. Николай Габровски е и председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“, чрез която посвещава усилията си на обществената кауза за по-добро качество на живот на хората с мозъчни заболявания, предаде БТА.

