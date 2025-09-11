Лекар награби политиците заради еврото

Редактор: Недко Петров

Експерти засипаха с тежки критики управляващите за начина им на говорене за въвеждането на еврото. Всички имат нагласа да имаме еднакво платежно средство, да имаме по-добри условия да го ползваме, да сме по-отворени и икономиката ни да е отворена. Също и да сме еднакви с всички останали, към които се стремяхме толкова много години. Вече сме в този клуб и да си показваме на рогата на последната права, е просто безсмислено. Това заяви експерът по етикет и протокол Милена Хлебарова.

Според доц. д-р Дончо Дончев политиците говорят лицемерно за еврото и преследват определени интереси, които не са в интерес на майка България.

Тези политици, които говорят сега за еврото, най-общо си служат с конспиративни теории. От Коледа се убедих, че всички конспиративни теории се продават на част от населението, но винаги са свързани с лъжи. Така че това са откровени манипулации. Но, ако някой пък толкова иска да вярва в тези конспирации, както е казано в светото писание, който има уши, чува, който има очи, вижда, допълни лекарят.

Ако един човек не иска да види нещо и ако не иска да чуе нещо, няма да гласува. Така или иначе това е страхотен шанс, страхотен успех. Аз съм адски горд, че еврото ще се пише на български и ще има български символи. Знам на запад какви български истории се развивават и как сега сигурно тези, които развиват антибългарските истории, просто не могат да преживеят това, която се случва, заяви още в "Пресечна точка" Дончо Дончев.

