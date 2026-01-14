Лекар от Варна: Имуностимулантите ще ги намерите в плод-зеленчука

Булфото

Имуностимулантите ще ги намерите в плод-зеленчука, а не в аптеките. Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" общопрактикуващият лекар д-р Николай Христов по повод сезона на грипните заболявания.

По негови наблюдения тази година боледуващите от грип във Варна са повече деца. Той оценява резултатите от държавната програма за безплатна ваксинация като добри, доказателство, за което е по-ниската заболеваемост при хора в активна възраст.

Критики към някои от противоепидемичните мерки, наложени от здравните власти, изказа д-р Христов. Според него не трябва да бъдат преустановявани профилактичните прегледи.

Той е противник и на практиката да се издава болничен лист или рецепта по телефона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!