Лекар от Варна: Новите правила за телемедицината са административен абсурд

Новите правила за телемедицината в България затрудняват комуникацията с пациентите. Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" председателят на регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна д-р Николай Христов, който определи новата наредба като прекалено тромава, трудно приложима и откъсната от реалността в здравната система.

Според д-р Христов лекарите никога не са били против телемедицината, а напротив - от години настояват за ясна регулация. Вместо това обаче са получили правила, които практически затрудняват комуникацията между лекар и пациент. Той се пошегува, че резултатите са надминали очакванията им в негативен план.

За да може пациент да получи медицинска консултация от разстояние, е необходимо предварително писмено съгласие на хартия, съхранявано в кабинета на лекаря, обясни той.

Освен това медиците трябва да разполагат със специализиран софтуер и техника с високо ниво на защита на данните и криптиране - оборудване, което все още дори не е широко достъпно на пазара, каза д-р Христов.

Получихме ясни, сложни, тромави и практически невъзможни за изпълнение правила, коментира лекарят.

Той подчерта, че новата регулация изисква предварително записване и строго определен график за дистанционни консултации, което според него е единствената положителна страна, тъй като досега лекарите често са били търсени по всяко време на денонощието, включително и през нощта.

Сериозен проблем според него остава и фактът, че спешните случаи са изключени от възможността за дистанционна консултация между пациент и личен лекар.

Д-р Христов изрази мнение, че наредбата е създадена основно, заради проекта за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост за телемедицина в отдалечени населени места, по който е закупено скъпо оборудване, останало неизползвано заради липсата на нормативна база.

Той отправи и критики към начина, по който са били проведени обществените обсъждания. По думите му становището на общопрактикуващите лекари изобщо не е било отразено в официалната документация.

Ние сме хората на терен и знаем какво реално работи. Досега не сме давали лош съвет на администрацията, каза председателят на варненската структура на общопрактикуващите лекари.

Лекарите настояват новото ръководство на Министерството на здравеопазването да преразгледа текстовете и да потърси по-практични решения, които едновременно да защитават пациентите и да позволяват реално прилагане на телемедицината у нас.

