Лекар от Варна: Пациентите повече трябва да се доверяват на лекаря и по-малко да четат в интернет

Пациентите трябва повече да се доверяват на лекаря и по-малко да търсят информация за симптомите си в интернет. Това каза в ефира на Радио Варна зам.-председателят на Регионалната колеги на българския лекарски съюз - Варна д-р Соня Цекова.

По думите й сега хората имат достъп до огромно поле от медицинска информация и сами си поставят диагнози без да могат да интерпретират данните. Тя ги съветва да не се опитват да навлизат дълбоко в дебрите на тяхната област, защото ще им бъде трудно да се ориентират, тъй като не могат да анализират и да асоциират наученото, което по-скоро ще ги изплаши.

Нашата професия не е само призвание, тя е отговорност, тя изисква всеотдайност и дълги години самоподготовка, припомни д-р Цекова.

Според нея е важно младите лекари да бъдат стимулирани да продължават развитието и професионалния си път в България. Тя посочи, че обучението им по медицина е 6 години, но след това специализират още 4, а това е финансова тежест за семействата. Никога лекар не е поставил на първо място финансовото си състояние, за него е важно да се развива, подчерта д-р Цекова.

Доста години нашата професия не беше поставяна на пиедестала, който заслужава. Политиците определят посоката на това накъде вървят нашите проблеми, допълни лекарят.

Тя изрази надежда, че ще се намери решение и ще бъдат постигнати исканията на младите лекари за по-достойно заплащане.

