Лекар от Варна: Приемам данните на РЗИ за грипа с умерена скептичност

Натоварването на общопрактикуващите лекари във Варна е нормално на фона на обявената грипна епидемия във Варна, това каза по Нова телевизия д-р Николай Христов. Извън групата на децата не се забелязва натиск върху здравната система от възрастни пациенти и такива в активна възраст, коментира той.

РЗИ-Варна използва архаична система за събиране на информация и затова подлагам данните, довели до обявяване на епидемия, на умерена скептичност, коментира д-р Христов, който допълни, че за сезона в неговия кабинет е регистриран само един доказан с тест случай на грип. Той обаче е убеден, че след като децата минат на онлайн обучение, случаите разко ще намалеят.

Лекарят каза също, че ако държавата беше осигурила безплатни ваксини за децата, ситуацията щеше да е различна. Процентът на ваксинираните деца е нищожен, подчерта той.

