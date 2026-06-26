Лекар от болница "Александровска" обяви гладна стачка

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От понеделник, 29 юни 2026 г., проф. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова - председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, преподавател в Медицински университет - София и дългогодишен служител в лечебното заведение - започва безсрочна гладна стачка. За това съобщиха от Синдикат "Защита", пише "Фокус".

Решението е взето, след като Национален сидникат "Защита“ внесе заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което поиска информация относно вьзнагражденията на рьководството на болницата и критериите за определянето им, както и за финансовото и икономическото състояние на УМБАЛ "Александровска“, която според изнесена информация от Министерство на здравеопазването има над 60 млн. евро задължения. В следствие на което не получихме отговор на поставените от нас въпроси, а започна дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която според нея е свързана с активната й синдикална дейност, защитата на трудовите права на работещите и поставянето на въпроси относно прозрачността и законосьооразността при управлението на лечебното заведение.

Днес синдикатът официално уведомява министра на здравеопазването за предстоящата гладна стачка, бихме искали да бъдат избегнати подобни крайни действия и настоява за незабавна институционална намеса.

Ако компетентните държавни институции не предприемат своевременни действия, Национален синдикат "Защита" ще обсъди предприемането на последващи националии протестии действия в системата на здравеопазването.

Този протест не е само в защита на проф. д-р Милена Иванова-Шиварова. Този протест е в защита на всички работещи в българското здравеопазване, уточняват от "Защита".

Редактор "Екип на Петел",

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