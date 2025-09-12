Лекар по Нова тв: Полицията ни да е като английската, не като сръбската

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Във всички страни полицията не е любима на хората, но тя е изключително важна. Няма как побоят над един полицейски шеф да е знамето на реорганизацията на МВР, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия доц. д-р Дончо Дончев. Лекарят коментира също, че можем да мечтаем полицията ни да е като английската, а не като сръбската.

Има е разделение, което е хубаво в нашето общество и то е на управляващи и опозиция, коментира от доц. Дончев. Той каза също, че няма нищо в новия вот на недоверие по темата правосъдие и вътрешна сигурност. По думите му, те държат властта нащрек и помагат опозицията да не проспива мандата си.

Според лекаря обаче, вотовете на недоверие започват да приличат на предсрочните избори и на хората започва да им все тая.

Нашето общество е сексистко, това каза доц. Дончев в коментар на случая „Дебора”. Той заяви, че моделът „Георги” се харесва в обществото и това е най-тъжното в случая.

