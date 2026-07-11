Лекар разкри симптомите на болестта, отнела живота на Бони Тайлър
Стопкадър Ютуб
Гастроентерологът Жак Матон изброи характерните симптоми на болестта, която отне живота на емблематичната британска певица Бони Тайлър. Той ги разкри в разговор с Metropoles.
Според Матоун, чревната перфорация на Тайлър е спешно медицинско състояние, изискващо незабавна хирургическа намеса. Основната опасност от това състояние е, че разкъсването на чревната стена може да позволи на изпражненията и бактериите да навлязат в коремната кухина, причинявайки сериозни и фатални инфекции, предупреди той.
Лекарят посочи внезапна и изключително силна коремна болка, треска, втрисане, гадене, повръщане и коремна скованост като симптоми на чревна перфорация. Проктологът Данило Муньос добави, че това състояние може да има много причини, включително усложнен апендицит, чревна непроходимост, дивертикулит, проблеми с кръвоснабдяването на органа, болест на Крон, тумори, наранявания и усложнения от медицински процедури.
Блиц припомня, че легендарната уелска певица Бони Тайлър, чийто емблематичен глас стои зад световните хитове „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It's a Heartache“, почина на 75-годишна възраст.
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