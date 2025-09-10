Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Лекар с носилка влезе на Арената в "Игри на волята". Причината бе Гергана Христева от Завоевателите.

30-годишната инфлуенсърка и прилоша, което я извади от участието.

Тя бе първата, която пусна и кръв. Разкървави дясната си ръка, като не стана ясно как получи раната.

Но при преминаването на хоризонталната стълба с рингове, първо й причерня и независимо, че Павел и даде вода, състоянието й не се подобри.

След бързата помощ Гергана се свести. Светна ми, призна запъхтяна тя.

Иначе тази вечер в “Игри на волята” ще станат ясни първите номинирани участници в седмия сезон на екстремния риалити формат. Очаквайки своя първи индивидуален сблъсък в надпреварата, капитаните на Лечителите, Завоевателите и Феномените изненадващо ще научат, че трябва да поведат своите съплеменници на дори още по-важна мисия.

