Лекари: Има недостиг на грипните ваксини

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Министерството докладва ръст в доставките, но от аптеките и лекарските среди в Бургас отчитат недостиг на количествата

Огромен интерес към ваксините, но липса на доставки и малки количества - така може да се обобщи ситуацията в страната към края на октомври - на прага на поредната натурална грипна вълна. Това се случва, въпреки че преди месец от Министерството на здравеопазването обявиха, че количеството на доставените ваксини за деца е почти двойно в сравнение с предходната година - 15 000 дози.

Общопрактикуващият лекар д-р Стоян Димов коментира пред Флагман.БГ, че има засилен интерес към противогрипните ваксини. Експертното мнение на специалисти за имунизацията срещу грип е, че значително намалява риска от заразяване.

"Наблюдаваме малко забавяне на ваксинациите, особено на тези, които се отпускат по здравна каса на лица на 65 години. Причината е недостиг, а в същото време интересът е наистина голям за имунизация на деца и дори на цели семейства", каза той.

Същата констатация за увеличеното търсене към ваксините за деца прави и Георги Генов - бургаски фамацевт. Той обясни, че такива серуми има, но количеството не е достатъчно.

"Грипната вълна започва сега. Симптоматиката е обилна хрема, висока температура, главоболие. После се появява и болка в гърлото, като при хора с по-слаба имунна система инфекцията може да слезе надолу към белите дробове и да причини бронхит, а в по-тежки случаи - пневмония. Грипната инфекция, засяга най-често възрастните, децата и хората с хронични заболявания", каза за Флагман д-р Димов.

