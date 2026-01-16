Лекари направиха рядка операция на 32-годишната Надя с тумор на кръвоносните съдове

кадър: Нова тв

Високорискова операция даде шанс за живот на 32-годишна жена. Надя е с изключително рядка диагноза – тумор, който обхваща съдовете на врата и засяга говора и преглъщането. Със случая се заемат специалистите от единствения център по онко-съдова хирургия в болница „Лозенец“ в София, заедно с техен колега, пристигнал специално от Финландия.

"Искам да се бориш – обичаме те и те чакаме в най-скоро време вкъщи", пожела на съпругата си Петър.

Всяка стъпка - от първите симптоми до днес, те изминават ръка за ръка. Минути преди да бъде оперирана съпругата му Петър ѝ дава подкрепата си от разстояние - докато е пред кръвния център в София. "Каквото зависи от мен – всичко ще направя, само да е жива и здрава", споделя мъжът.

Всичко започва преди малко повече от година- първо с изтръпване на врата, а след време и със сериозни болки и подуване.

"Помислих, че може би имам възпалени лимфни възли. Започнах да си поставям сама диагнози. И искам да благодаря на моята лична лекарка - когато отидох и ѝ поисках направление за УНГ, тя каза, че не съм за там и да започнем да търсим по-дълбоко", разказва пред Нова телевизия 32-годишната Надя Петрова от Перник.

Така без лутане от кабинет на кабинет и няколко изследвания по-късно, отговорът идва: "Имам и от ляво, и от дясно т.нар. параганглиоми – доброкачествени тумори. Само като чуеш думата „образувание“ – обръща ти се целият свят. Веднага си помислих за сина ми – дали ще мога да си го гледам за в бъдеще. Но се стегнах точно заради него и сега съм тук в името на това да се оправя", твърди Надя.

Всяка година 1 от 30 хиляди българи се среща с подобна рядка диаганоза. "Става въпрос за тумор на каротидното тяло, който е доброкачествен, но има тенденция да напредва, да обхваща други структури. Тези напреднали тумори са още по-голяма рядкост – последният случай, който съм правил, е преди 5 години", разказва доктор Асен Тодоров, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „Лозенец“.

В операционната той не влиза сам, а заедно с едно от водещите имена в европейската съдова хирургия - доц. Пирка Викатма.



"Хора, които преди не са имали възможност да се подложат на операция за отстраняване на тумор, получават такава възможност сега – с развитието на медицината. Така че международната колаборация е от голяма помощ при онкологични заболявания на съдовете", твърди доктор Викатма.

Моментът на операцията настъпва. "Целта ни е пациентът да може да се събуди, защото всъщност каротидната артерия е тази, която храни мозъка. Много е важно пациентката да може да се усмихва след операцията – да се усмихва, да говори, да може да преглъща нормално. Разчитам много на екипа, с който влизам в операционната– това дава спокойствието", заяви доктор Тодоров.

А Надя беше уверена: "Без вяра няма как да стане – всичко ще бъде наред!".

Екипът на NOVA се срещна с младата жена и лекарите в петък сутрин непосредствено преди операцията. В късния следобед от болницата съобщиха, че всичко е преминало успешно.

