Лекари настояват за промени в наредбата за козметичните и фризьорските салони

Асоциацията на лекарите, практикуващи естетична медицина (АЛПЕМ), изрази официално становище по проекта на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и ателиетата за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото.

В позицията си лекарите заявяват принципна подкрепа за усилията на Министерството на здравеопазването за осъвременяване и актуализиране на нормативната уредба, но посочват, че в сегашния си вид проектът съдържа текстове, които разширяват неправомерно дейности извън професионалните компетенции на немедицински лица и нарушават основни права на пациентите, без реален принос за общественото здраве, посочва Дарик.

Пилингите без разграничение създават риск

По отношение на чл. 2, т. 11 от проекта, АЛПЕМ обръща внимание, че сред разкрасителните грижи, извършвани от козметици, са включени „пилинги“, без да е уточнен техният вид и дълбочина.

В становището се посочва, че от медицинска гледна точка пилингите се класифицират на повърхностни, средни и дълбоки. Средните и дълбоките пилинги засягат дермата и представляват медицинска интервенция, изискваща лекарска квалификация и умения за овладяване на възможни усложнения. Козметиците могат безопасно да извършват процедури единствено до нивото на епидермиса.

Липсата на ясно разграничение в нормативния текст, според лекарите, създава реален риск от неправомерно извършване на по-дълбоки пилинги от немедицински лица, като се припомня и обществено известен случай от декември, при който козметик е причинил изгаряне втора степен, довело до хоспитализация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

АЛПЕМ предлага конкретна редакция на текста, с която изрично да се ограничи обхватът до повърхностен пилинг, недостигащ дермата.

Възражения срещу тестовете за чувствителност при боядисване

По чл. 16, ал. 4 от проекта, който предвижда задължителен тест за чувствителност преди боядисване, асоциацията настоява текстът да бъде изцяло премахнат.

В становището се посочва, че алергията към боя за коса е форма на алергичен контактен дерматит от забавен тип, а златният стандарт за диагностика е епикутанното тестуване, извършвано от дерматолози със специализирано обучение и отчитано в рамките на 48–72 часа.

Тестовете, препоръчвани от производителите и извършвани във фризьорските салони, не са стандартизирани и ефективността им не се потвърждава от научни проучвания, като отчитането им в рамките на минути не дава информация за алергични реакции от забавен тип.

Медицинско удостоверение – нарушение на права и стигматизация

Категорично несъгласие изразява АЛПЕМ и по чл. 20 от проекта, който изисква лица с кожни обриви, петна или други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите да бъдат обслужвани само след представяне на медицинско удостоверение, че заболяването не е заразно.

Според лекарите тази разпоредба нарушава човешките права, води до стигматизация и влошава качеството на живот на пациентите с кожни заболявания, без да осигурява реална допълнителна безопасност.

Текстът засяга пациенти с хронични, незаразни кожни заболявания като псориазис, атопичен, контактен и себореен дерматит. Изискването за медицинско удостоверение при всяко посещение в салон се определя като обидно, медицински необосновано и практически неизпълнимо.

В становището се посочва още, че разпоредбата създава фалшиво усещане за медицинска сигурност и противоречи на утвърдената дерматологична практика, включително сътрудничеството между дерматолози и маникюристи и педикюристи при лечението на заболявания на ноктите.

Призив за ясно разграничаване на дейностите

Асоциацията на лекарите, практикуващи естетична медицина заявява, че подкрепя усилията за повишаване на безопасността и качеството на услугите, но подчертава, че това може да бъде постигнато единствено чрез ясно разграничаване на медицинските от немедицинските дейности, зачитане на правата и достойнството на пациентите и съобразяване с принципите на медицинската наука и практика.

Становището е изготвено въз основа на решение на Управителния съвет на АЛПЕМ и е датирано 5 януари 2026 г.

