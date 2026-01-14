Лекари от МБАЛ "Св. Анна" във Варна излизат утре на протест заради ниските заплати

Снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Лекари, сестри и медицински персонал на Многопрофилната болница "Св. Анна" във Варна утре излизат на протест заради ниското заплащане, липсата на консумативи и лекарства.

В момента получаваме заплати от 570 евро, а още не сме си получили дължимите възнаграждения, посочи за Радио Варна д-р Полина Иванова, специализант, хирург УНГ, която е от четири години в болницата.

Според нея липсата на мотивация води до отлив на кадри във всички специалности, а пациентите са принудени да си купуват лекарства и консумативи.

Болницата, която е спешна за града, е длъжна да осигурява 24-часово присъствие на лекари от всяка специалност. Именно заради това кадровият ресурс е по-голям, но въпреки това недостигът е осезаем, особено при анестезиолозите и детските хирурзи, каза тя,

Хирурзите сме зависими от анестезиолозите - без тях оперативната дейност е невъзможна, подчерта Иванова.

Основната заплата на лекар-специализант в момента е около 1100 лева, което след преизчисляване в евро е приблизително 572 евро - под минималната работна заплата, посочи тя.

Част от доставчиците на медицински консумативи вече отказват доставки, което поставя под риск лечебния процес.

Не можем да караме пациентите да си купуват лекарства или материали отвън - това е недопустимо, категорична е тя.

Една от основните причини за финансовия недостиг, която е представена от ръководството, е неизплатената надлимитна дейност от миналата година.

Очакванията са болницата да остане в тежко финансово състояние поне до лятото. Въпреки това медиците подчертават, че протестът не е само за лекарските заплати. Заставаме твърдо зад медицинските сестри и санитарите. Не е човешко хора, които работят 24 часа в денонощието, включително по празници, да получават минимални възнаграждения, категорична е Иванова.

