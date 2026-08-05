Лекари от "Пирогов" спасиха живота на 15-годишния Алекси след уникална операция

Стопкадър бТВ

След сложна няколкочасова операция лекари от най-голямата спешна болница „Пирогов“ спасиха 15-годишно момче, пострадало тежко по време на състезание по борба. Алекси Алексиев вече ходи сам и дори мисли за бъдещето си като спортист.

Прегръдката между спасен и спасител се случва точно 4 месеца след като за секунди животът на едно 15-годишно дете се преобръща. Това става в дните около Лазаровден във Враца, където близо 200 състезатели участват в шампионата по борба за кадети.

Сред тях е и Алекси.

„Всички бяхме радостни. Помня, че на срещата при самото хвърляне стана малко по-заплетено и паднах. Чу се счупване и пищене в ушите. Опитах се да стана, но се оказа, че съм обездвижен“, разказа за бТВ момчето.

Младежът е със сериозна травма на шийните прешлени, парализа на всички крайници и опасност за живота. По спешност е откаран в „Пирогов“. Следва няколкочасова животоспасяваща операция.

„Тежко нещо е, като ти кажат, че не се знае дали ще оживее. Той е много силен като характер, като човек“, кава Милен Манов, президент на Старозагорския клуб по класическа борба.

Шансът за детето преди операцията е под 50%. Лекарите от Клиниката по неврохирургия, начело с проф. д-р Николай Габровски, обаче успяват да направят и невъзможното.

„Успяхме да организираме много бързо екип, за да осъществим тази наистина триетапна, доста сложна операция по възстановяване целостта на гръбнака, освобождаване на притискането и стабилността. Сложна е технологично. Много се радвам, че разполагаме с една доста добра апаратура и доста добри екипи“, каза проф. д-р Габровски.

След тежките часове в операционната и месеците на възстановяване, днес Алекси е напът да се възстанови напълно.

„Като се събудих, бях в шок. Все пак в болница си, не знаеш какво се случва, не можеш да ходиш“, разказа Алекси.

„От контролният скенер на Алекси се вижда правилното позициониране на прешлените на гръбнака и стабилизацията след операцията. Доста добър резултат“, посочи д-р Петър Илков от Клиниката по неврохирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

И лекарите, и момчето, и треньорите очакват скоро младата спортна надежда да може да започне и подготовка за нови състезания.

„Очакваме го да се върне при нас в залата, за да почне пак да печели титли“, каза Николай Николов, треньор на Алекси Алексиев.

На въпрос дали тренировките няма да спрат, той отговаря: „Не, ние и сега тренираме. Лицеви опори, възстановителни, каквото ни кажат рехабилитаторите“.

Екипът, спасил живота на 15-годишното дете, вижда и знак в случилото се.

Алекси е благодарен.

„Искам да благодаря също на проф. Габровски, д-р Илков, Гриша Ганчев и също така на моите родители за търпението и усилията, които положиха“, сподели той.

На въпрос какви са плановете му, Алекси отговори: „Оттук насетне доста медали“.

Редактор "Екип на Петел",

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