Лекари от Варна върнаха към живота трима души в клинична смърт

снимка: МБАЛ „Света Анна – Варна“

Тримата души, докарани в състояние на клинична смърт, бяха върнати към живота благодарение на бързите и компетентни действия на спешните медици в МБАЛ „Света Анна – Варна“ и навременното им пренасочване към специалисти по инвазивна кардиология.

Трите случая са от последните два месеца, съобщиха от здравното заведение.

Спасените са 56-годишна жена и двама мъже – на 63 г и на 46 г. Дамата получава нарушение на сърдечната дейност, колабира и е вкарана незабавно в Противошоковата зала на МБАЛ „Света Анна – Варна“ в състояние на клинична смърт. Там битката за живота и започват д-р Юлиян Начев и реаниматорът д-р Теодора Попова. След повече от 15 минути реанимационни действия, жената е с възстановени жизнени функции и е поета

от инвазивни кардиолози, тъй като се оказва, че причина за състоянието и е запушена лява коронарна артерия.

В състояние на клинична смърт в ръцете на спешните медици от МБАЛ „Света Анна – Варна“ е поверен от близки и 63-годишен мъж, на който му прилошава, докато кара колело. Успешната реанимация прави възможно превеждането му за лечение в специализирано лечебно заведение.

Последният случай е от преди няколко дни, когато в Противошокова зала от брат си е докаран 46-годишен мъж в състояние на клинична смърт в резултат на получен инфаркт. След 8 електрошока и продължителни животоспасяващи действия от страна на медиците от Противошокова зала и реаниматори от ОАИЛ той възстановява сърдечен ритъм

и влиза в съзнание, след което е преведен за лечение в специализирано лечебно заведение.

