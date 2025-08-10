Лекари отчитат по-малко пациенти, ето каква е причината

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Пулмолозите отчитат по-малко пациенти през летните месеци.

Причината е, че в разгара на летния сезон въздухът у нас е по-чист.

Според данни от измервателните станции през месец юли нивата на фините прахови частици в столицата са били три пъти по-ниски от зимните стойности, съобщи Нова телевизия.

Традиционно през летния сезон въздухът в големите градове е значително по-чист. А причините за това фините прахови частици да са в норма във всички столични квартали са по-малкото автомобили, повечето зеленина и липсата на отоплителни уреди.

В такива райони, където се използват твърди горива, а също така има повече трафик, има и повече замърсяване на въздуха — и то не само с фини прахови частици, но и с азотен диоксид, обясни Петър Китов от AirBG.info.

Специално юли и август броят на тези с остри влошавания намаля. Има пациенти с остри инфекции на моменти, което донякъде вероятно е от вируси, донякъде от климатици, настинки, но тези, които се влошават, най-вече на база качеството на въздуха, може да се каже, че са по-малко, посочи пулмологът Петър Чипев.

В световен мащаб, според последните данни на Световната здравна организация, под 20% от градовете отговарят на стандартите за чист въздух.

