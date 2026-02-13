Лекари предупреждават: Травмата на Линдзи Вон може да завърши с ампутация

стопкадър: Ютуб

Американската ски легенда Линдзи Вон е изправена възможността от ампутация на след тежкия инцидент по време на спускането от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина. 41-годишната състезателка получи сложна фрактура на тибията, а възстановяването ѝ е определяно от специалистите като „деликатно и продължаващо“, пише "Дейли Мейл", цитирана от БГНЕС.

Вон вече претърпя три операции в болница в Тревизо под ръководството на д-р Стефано Занарела. По думите на медицинския екип случаят е изключително сложен и изисква координирани действия от група експерти.

Френският ортопед д-р Бертран Сонери-Коте обаче предупреди, че при подобен тип травми съществува риск от ампутация. Според него на този етап основната цел е състезателката да запази крайника и да възстанови способността си да ходи нормално.

„Подобни наранявания могат да завършат с ампутация“, коментира специалистът, като подчерта, че периодът за възстановяване е непредсказуем и ще продължи месеци.

По публикувани от Вон снимки се вижда поставен външен фиксатор, което показва, че фрактурата все още не е окончателно стабилизирана. Други експерти допълват, че травмата вероятно включва множество костни фрагменти и възможни увреждания на меки тъкани, нерви или мускули – фактори, които значително усложняват прогнозата.

Засега връщането към професионалния спорт не стои на дневен ред. Основният приоритет пред Вон и лекарите ѝ остава овладяването на усложненията и запазването на крайника.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!